Решите номер 22. Есть вложение.
Алгебра
Решите номер 22. Есть вложение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угловой коэффициент касательной к графику функции у(х) в точке х0 равен значению производной в этой точке: y'=5x^4+8x^3+6x, y'(1)=5+8+6, y'(1)=19
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