Ребят срочно! Нужно краткое сообщение на одну из тем из произведения А.С.Пушкина "Капитанская дочка" : 1) "Любовная история Гринёва и Маши Мироновой" 2) "Пугачёв и пугачёвское восстание" 3) "Этапы духовного созревания Петра ...

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Капитанская дочка» стала тема чести и достоинства человека в любых жизненных обстоятельствах. Она прослеживается на примере положительных и отрицательных героев повести. Пётр Гринев является представителем офицерского дворянства, который, по совету отца, выбрал серьёзную службу, а не бессмысленное прозябание в столице. С самого детства он получал достойное воспитание и знал, что по совести и чести надо жить всегда. Гринев был чужд всему злому и несправедливому. Относился трепетно и заботливо даже к своему слуге Савелию и незнакомому проводнику, который оказался бунтарём и беглецом. За помощь он отблагодарил чужака своим заячьим тулупчиком, тем, что было самого ценного на тот момент. Конечно, любой благородный поступок судьба всегда вознаградит. Хотя никакой корысти Гринев в тот момент не имел. Только сама жизнь расставила все по местам. Очень ярким эпизодом в повести является вторая и третья встреча Петра с Пугачевым. Попав в плен, офицер Гринев не теряет своего достоинства и не предаёт императрицу, которой присягал в верности. Не боясь смерти, он отстаивает свою позицию перед бунтарём. Но Пугачев, несмотря на его бунтарство и народный дух, как и Гринев, знает законы чести и достоинства. Он восхищён его героизмом и преданностью идеалам. Поэтому решает помиловать Гринева, несмотря на то, что Пётр не перешёл на его сторону.