Оч срочно !!!!при каких значениях a и b парабола y=ax^2+bx-4 проходит чрез точку C(-3;8) и D(1;4)!

Алгебра

Оч срочно !!!!при каких значениях a и b парабола y=ax^2+bx-4 проходит чрез точку C(-3;8) и D(1;4)!

Автор: Гость