Ясним соколом у хмарах,сiрим вовком в полi скаче: А)гудець Б)хан В)князь Г)хансь??ий син

Українська література
Ясним соколом у хмарах,сiрим вовком в полi скаче: А)гудець Б)хан В)князь Г)хансь??ий син
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ясним соколом у хмарах,сiрим вовком в полi скаче: А) гудець
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