Log 0.1 xgt;-1 помогите решить

Математика
Log 0.1 xgt;-1 помогите решить
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Гость:
РЕШЕНИЕ Log 0.1x > -1 0.1x > 10₋¹ = 0.1 x > 1 - ОТВЕТ
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