Ответ 5. ‚ С помощью цифр 1, 2, 3 запиши такое трехзначное число которое делится на 7. ??твет 6. Цветки картофеля бывают открыты с 6 угара до 14.00 часов дня цветы льна — от 6 часов до 16 часов а цветки календулы - с 9 часов до...

Математика
Ответ 5. ‚ С помощью цифр 1, 2, 3 запиши такое трехзначное число которое делится на 7. ??твет 6. Цветки картофеля бывают открыты с 6 угара до 14.00 часов дня цветы льна — от 6 часов до 16 часов а цветки календулы - с 9 часов до 15 часов В какие часы все цветки одновременно открыты Ответ Сосчитают квадраты
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5) 231:7=33 6) с 9 часов до 14.00
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