Log2(18)-2log(3) равно

Алгебра
Log2(18)-2log(3) равно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log₂18-2log₂3=log₂18:3²=log₂18:9=log₂2=1
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