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Log7(log3(log2(x)))=0
Математика
Log7(log3(log2(x)))=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7^0=1 log3 (log2 x)=1 3^1=3 log2 x=3 2^3=8 x=8 Ответ: 8.
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