Разложите многочлен на множители : 1)15x3y2+10x2y-20x2y3

Математика
Разложите многочлен на множители : 1)15x3y2+10x2y-20x2y3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x2y*(3xy+2-4y2).....
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