Решите уровнение -4/5a + 1 + 5/6a =1/2a- 2/5

Гость: Гость:

-4/5а+1+5/6а=1/2а-2/5 (-4*6)/30а + (5*5)/30а -15/30а=-2/5-1 (-24)/30а + 25/30а - 15/30а = - 7/5 -14/30а = - 7/5 а = (-7/5):(-14/30) а = (-7/5) * (-30/14) а = 6/2 а =3