Ломаная линия состоит из 4 звеньев .Длина каждого из двух звеньев равна1см адлина каждого из двух других звеньев равна 3см начерти ломаную и найди ее длину
Математика
Ломаная линия состоит из 4 звеньев .Длина каждого из двух звеньев равна1см адлина каждого из двух других звеньев равна 3см начерти ломаную и найди ее длину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см+1см+3см+3см= 8 см длина ломаной
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