На хлебозавод доставили 10 вагонов ржаной муки, по 50 тонн в каждом, и столько же ваг??нов пшеничной муки, по 48 тонн в каждом. Объясни, что обозначает выражение 50×10+48×50. (50-48)×10
Математика
На хлебозавод доставили 10 вагонов ржаной муки, по 50 тонн в каждом, и столько же ваг??нов пшеничной муки, по 48 тонн в каждом. Объясни, что обозначает выражение 50×10+48×50. (50-48)×10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе это на сколько тонн меньше всего в 10 вагонах пшеничной муки
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