На хлебозавод доставили 10 вагонов ржаной муки, по 50 тонн в каждом, и столько же ваг??нов пшеничной муки, по 48 тонн в каждом. Объясни, что обозначает выражение 50×10+48×50. (50-48)×10

Математика

На хлебозавод доставили 10 вагонов ржаной муки, по 50 тонн в каждом, и столько же ваг??нов пшеничной муки, по 48 тонн в каждом. Объясни, что обозначает выражение 50×10+48×50. (50-48)×10

Автор: Гость