Кто придумал любовь??
Музыка
Кто придумал любовь??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 17 веке не было понятия любовь в современном смысле. Было понятие "жалеть". Наверно, писатели и поэты заметили и описали.
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