Пешеход шел 40 минут со скоростью 60 метров в минуту Зачем он остановил машину и дое??ал на ней до цели .какой путь пешеход проехал на машине если путь составил 12 километров

Математика

Пешеход шел 40 минут со скоростью 60 метров в минуту Зачем он остановил машину и дое??ал на ней до цели .какой путь пешеход проехал на машине если путь составил 12 километров

Автор: Гость