Пешеход шел 40 минут со скоростью 60 метров в минуту Зачем он остановил машину и дое??ал на ней до цели .какой путь пешеход проехал на машине если путь составил 12 километров
Математика
Пешеход шел 40 минут со скоростью 60 метров в минуту Зачем он остановил машину и дое??ал на ней до цели .какой путь пешеход проехал на машине если путь составил 12 километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 × 60 = 240 м- растояние 12км= 1200 м 1200 - 240 = 960 м -на машине
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