"Жас" сөзіне омоним сөзді бере аласыз ба?!

Қазақ тiлi
"Жас" сөзіне омоним сөзді бере аласыз ба?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Омоним жас жігіт---көз жасы
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