5 предложений на тему поздней осенью в лесу со словами поле степи горах в которых сказуемыми были бы имена прилагательные мини прилагательные например Ненастная серое свеж голы тих мрачен

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5 предложений на тему поздней осенью в лесу со словами поле степи горах в которых сказуемыми были бы имена прилагательные мини прилагательные например Ненастная серое свеж голы тих мрачен

Автор: Гость