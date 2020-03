Напишите плиз на английском сочинение на тему Litter is garbage. сделаю ответ лучшим.

Гость: Гость:

Everybody knows that our environment today is endangered, but very few people want to know why and how to cope with this problem. Various forms of pollution are happening due to some careless human actions. Littering is one of them. It can lead to water and air pollution, land and soil pollution, and to many other unwanted effects. Litter has become a serious environmental issue nowadays. Of course, the majority of normal people know that littering is a negative thing. However, there are still lots of careless people who continue scattering their trash around. Litter can come in many various forms, starting from simple newspapers and proceeding to poisonous chemicals left from industry. People buy more and more unnecessary things every day, instead of reviving their old things. For example, instead of buying a new pair of shorts, we can simply shorten our old jeans. Or, instead of buying a new plastic bottle of water, we can simply refill the old one. People forget that plastic is highly harmful for the environment. In case they still buy many plastic bottles, they should at least recycle them. Stepping back from personal litter, factories and their owners should be more environment-oriented as well. Every year millions of chemicals are thrown into water and air. Thus, we get dirty seas and oceans, where even fishes die out, and gas polluted air, which is the cause of many health problems. The harm from littering can be prevented only by overcoming human ignorance. When people start reducing their litter, reusing and recycling their everyday items, our planet will become a better place to live. ( всем известно, что наша окружающая среда сегодня в большой опасности, но очень немногие люди хотят знать, почему это происходит и как справиться с этой проблемой. Из-за небрежности человека, возникают различные формы загрязнения. Замусоривание является одним из них. Это приводит к загрязнению воды и воздуха, загрязнению земель и почв, а также ко многим другим нежелательным эффектам. Сегодня замусоривание стало серьезной экологической проблемой. Конечно, большинство нормальных людей знают, что сорить плохо. Однако все еще есть много беспечных людей, которые продолжают разбрасывать свой мусор. Мусор бывает в различных формах, начиная с обычных газет и, заканчивая ядохимикатами, то есть отходами от промышленности. Ежедневно люди покупают все больше и больше ненужных вещей, вместо того, чтобы возродить свои старые вещи. Например, вместо того, чтобы покупать новые шорты, можно просто укоротить старые джинсы. Или, вместо того чтобы покупать новую пластиковую бутылку воды, можно просто наполнить старую. Люди забывают, что пластик очень вреден для окружающей среды. В случае если они по-прежнему покупают много пластиковых бутылок, то они должны, по крайней мере, утилизировать их. Отступая от темы личного мусора, следует отметить, что заводы и их владельцы также должны больше думать об экологии. Каждый год миллионы химических веществ выбрасываются в воду и воздух. Таким образом, мы получаем грязные моря и океаны, где даже рыбы вымирают, и загрязненный воздух, который является причиной многих проблем со здоровьем. Вред от замусоривания можно предотвратить только путем преодоления человеческого невежества. Когда люди начнут сокращать свой мусор, повторно использовать и утилизировать свои предметы обихода, тогда наша планета станет лучшим местом для жизни.)