Запиши слово , которое пропущено во фразелогических оборотах Как в канун Толчок в ступе Решатом черпать Тише , ниже травы Много утекло Выйти сухим из .

Русский язык
Запиши слово , которое пропущено во фразелогических оборотах Как в канун Толчок в ступе Решатом черпать Тише , ниже травы Много утекло Выйти сухим из .
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Гость:
Слово ВОДА пропущено во всех фразеологизмах
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