Запиши слово , которое пропущено во фразелогических оборотах Как в канун Толчок в ступе Решатом черпать Тише , ниже травы Много утекло Выйти сухим из .

Русский язык

Запиши слово , которое пропущено во фразелогических оборотах Как в канун Толчок в ступе Решатом черпать Тише , ниже травы Много утекло Выйти сухим из .

Автор: Гость