Придумайте неб ольшой стих 4-8строк
Литература
Придумайте неб ольшой стих 4-8строк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю своих друзей, с ними отдыхаю, На каникулах зимой в гости уезжаю. Я люблю гулять пешком по аллеям ,паркам, Я люблю ходить в кино, театры,зоопарки. Очень счастлив я тогда, когда все здоровы, Созерцаю небеса каждой ночью снова. Яркой радугой, дождем летом наслаждаюсь, В теплой речке, я с щенком, весело купаюсь.
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