Придумайте неб ольшой стих 4-8строк

Литература
Придумайте неб ольшой стих 4-8строк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю своих друзей,  с ними  отдыхаю, На каникулах зимой в гости уезжаю. Я люблю гулять пешком по аллеям ,паркам, Я люблю ходить в кино, театры,зоопарки. Очень счастлив я тогда, когда все здоровы, Созерцаю небеса  каждой ночью снова. Яркой радугой, дождем  летом наслаждаюсь, В теплой  речке, я с щенком, весело купаюсь.
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