Позначити закінчення та основу у словах- лікарня, вечірній, прихід, баранчик, житл??вий, жартівник, премудрий, дубок, прадід
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Позначити закінчення та основу у словах- лікарня, вечірній, прихід, баранчик, житл??вий, жартівник, премудрий, дубок, прадід
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Основи: лікарн, вечірн, прихід, баранчик, житлов, жартівник, премудр, дубок, прадід закінчення: я, ій, ий, ий
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