Позначити закінчення та основу у словах- лікарня, вечірній, прихід, баранчик, житл??вий, жартівник, премудрий, дубок, прадід

Українська мова
Позначити закінчення та основу у словах- лікарня, вечірній, прихід, баранчик, житл??вий, жартівник, премудрий, дубок, прадід
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основи: лікарн, вечірн, прихід, баранчик, житлов, жартівник, премудр, дубок, прадід закінчення: я, ій, ий, ий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишити 5 чисeл кратные числу t
Ответить
Музыка
Кто придумал любовь??
Ответить
Литература
Придумайте неб ольшой стих 4-8строк
Ответить
Русский язык
Запиши слово , которое пропущено во фразелогических оборотах Как в канун Толчок в ступе Решатом черпать Тише , ниже травы Много утекло Выйти сухим ...
Ответить
Русский язык
Листва- множественное или единственное число?
Ответить