Look at the picture Make wrong statements Your partner corrects you Пожалуйста помогите составить предложения
Английский язык
Look at the picture Make wrong statements Your partner corrects you Пожалуйста помогите составить предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут просто, посмотри на картинку: Например ты видишь там кошку у стола, и ты говоришь что это не кошка, а например собака, и твой друг говорит тебе как правильно произносить.
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