Look at the picture Make wrong statements Your partner corrects you Пожалуйста помогите составить предложения

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Look at the picture Make wrong statements Your partner corrects you Пожалуйста помогите составить предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут просто, посмотри на картинку: Например ты видишь там кошку у стола, и ты говоришь что это не кошка, а например собака, и твой друг говорит тебе как правильно произносить.
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