lt;pgt;5 кроликов съели 15 марковок .Сколько кроликов съедят 24 марковки?lt;/pgt;

Гость: Гость:

Можем заметить, что если кролики добрые и честные существа, и делят морковки поравну, то на 1 кролика приходится 3 морковки, тогда на 24 морковки необходимо 8 кроликов так как 8 * 3 = 24 это успех! однако, я бы не надеялся, что кролики добрые существа и задача статична относительно кроликов, однажды кролик укусил меня за палец и я бы советовал им не доверять))0)