lt;pgt;Купили 36 цветных карандашей.Из них 12 карандашей были в большой коробке,а остальные-в маленьких коробках,по 6 штук в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандашами?краткая запись
Математика
lt;pgt;Купили 36 цветных карандашей.Из них 12 карандашей были в большой коробке,а остальные-в маленьких коробках,по 6 штук в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандашами?краткая запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36-12=24 карандаша в маленьких коробках 2)24/6=4 маленьких коробки
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