lt;pgt;Купили 36 цветных карандашей.Из них 12 карандашей были в большой коробке,а остальные-в маленьких коробках,по 6 штук в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандашами?краткая запись

Математика

lt;pgt;Купили 36 цветных карандашей.Из них 12 карандашей были в большой коробке,а остальные-в маленьких коробках,по 6 штук в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандашами?краткая запись

Автор: Гость