В швейную мастерскую привезли три рулона ткани, во втором рулоне в три раза больше, а в третьем рулоне в пять раз больше ткани, чем в первом. Сколько всего метров ткани может быть в трех рулонах?
Математика
В швейную мастерскую привезли три рулона ткани, во втором рулоне в три раза больше, а в третьем рулоне в пять раз больше ткани, чем в первом. Сколько всего метров ткани может быть в трех рулонах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х м - в в первом 3х м - во втором 5х м - в третьем х+3х+5х=9х(м) - всего
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