В швейную мастерскую привезли три рулона ткани, во втором рулоне в три раза больше, а в третьем рулоне в пять раз больше ткани, чем в первом. Сколько всего метров ткани может быть в трех рулонах?

Математика

В швейную мастерскую привезли три рулона ткани, во втором рулоне в три раза больше, а в третьем рулоне в пять раз больше ткани, чем в первом. Сколько всего метров ткани может быть в трех рулонах?

Автор: Гость