Сочинить 4-5 предложений с орфограмами
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Сочинить 4-5 предложений с орфограмами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром я гулял в лесу. Там я видел много деревьев. Озорные воробьи игрались со снежинками. В дупле пряталась рыженькая белочка. Я собирал шишки около сосен. Падал лёгкий снежок. Хорошо в зимнем лесу!
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