Сочинить 4-5 предложений с орфограмами

Гость: Гость:

Утром я гулял в лесу. Там я видел много деревьев. Озорные воробьи игрались со снежинками. В дупле пряталась рыженькая белочка. Я собирал шишки около сосен. Падал лёгкий снежок. Хорошо в зимнем лесу!