1.из чисел 1 5 6 8 11 15 16 19 20 31 45 53 выпишите в одну строчку числа, имеющие два делитиля , в другую строку - числа, имеющие больше двух делитилей 2. Напишите четыре двухзначиных числа, которые делятся только на единцу и ...

Математика
1.из чисел 1 5 6 8 11 15 16 19 20 31 45 53 выпишите в одну строчку числа, имеющие два делитиля , в другую строку - числа, имеющие больше двух делитилей 2. Напишите четыре двухзначиных числа, которые делятся только на единцу и на само на себя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1, 1 5 11 19 31 53 1.2, 6 8 15 16 20 45 2.1, 23 43 53 73 
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