1.из чисел 1 5 6 8 11 15 16 19 20 31 45 53 выпишите в одну строчку числа, имеющие два делитиля , в другую строку - числа, имеющие больше двух делитилей 2. Напишите четыре двухзначиных числа, которые делятся только на единцу и ...

Математика

1.из чисел 1 5 6 8 11 15 16 19 20 31 45 53 выпишите в одну строчку числа, имеющие два делитиля , в другую строку - числа, имеющие больше двух делитилей 2. Напишите четыре двухзначиных числа, которые делятся только на единцу и на само на себя

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