Разбор слова по составу: укрепляющим

Русский язык
Разбор слова по составу: укрепляющим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-приставка Креп-корень Им-окончание Л-суффикс Я-суффикс Ющ-суффикс
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