Разбор слова по составу: укрепляющим
Русский язык
Разбор слова по составу: укрепляющим
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У-приставка Креп-корень Им-окончание Л-суффикс Я-суффикс Ющ-суффикс
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