Под влиянием каких факторов формируется климат Кыргызстана?

Гость: Гость:

Климат Кыргызстана, как и любой территории, определяется её географическим положением и формируется в результате взаимодействия трёх главных факторов – солнечной радиации, атмосферной циркуляции и подстилающей поверхности. Небольшая протяжённость Кыргызстана (454 км с севера на юг и 925 км с запада на восток) мало влияет на изменение климатических условий по территории. Решающая роль в формировании климатических условий принадлежит рельефу и орографии.