3910 возвести в 2,3,8,16 степени исчисления

Гость: Гость:

3910(10)=111101000110(2) 3910(10)=21212011(3) 3910(10)=7506(8) 3910(10)=F46(16) Перевод на примере 3910(10)=F46(16) 3910:16=244(остаток 6), дальше делим 244:16=15 (остаток 4) 15 входит в 16СС и записывается латинской буквой F. Ответ записываем по остаткам, начиная с результата (здесь: снизу вверх F46) Остальные также