На одном складе 540 кг муки а на другом 720 . муку рассыпали в пакеты. на первом складе получилось на 60 пакетов меньше. сколько пакетов муки заготовели на двух складах
Математика
На одном складе 540 кг муки а на другом 720 . муку рассыпали в пакеты. на первом складе получилось на 60 пакетов меньше. сколько пакетов муки заготовели на двух складах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)720-540=180(кг) 2)180:60=3(кг) 3)540:3=180(пак.) 4)720:3=240(пак.) 5)180+240=420(пак.) Ответ:420 пакетов муки
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