На одном складе 540 кг муки а на другом 720 . муку рассыпали в пакеты. на первом складе получилось на 60 пакетов меньше. сколько пакетов муки заготовели на двух складах

Математика

На одном складе 540 кг муки а на другом 720 . муку рассыпали в пакеты. на первом складе получилось на 60 пакетов меньше. сколько пакетов муки заготовели на двух складах

Автор: Гость