Як змінився вигляд українських міст і сіл протягом першої половини xix

История
Як змінився вигляд українських міст і сіл протягом першої половини xix
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Міста: у 20-х роках ХІХ ст. в Україні почався промисловий переворот. Вигляд міст починав змінюватися з "міста із мануфактурами та цехами" на "місто індустріальне". Населення міста швидко змогло пристосуватись до індустріалізації, хоч іноді цей не виправдовувало усіх сподівань міщан: мала зарплата, нестача робочих міст і т.д. Село: село не перевтілилося у щось більше, ніж "аграрно-сировинний додаток міста і країни". Індумтріалізація ранньго ХІХ ст. майже не зачіпала провідні галузі на селі, отже там зберігся вигляд " села аграрно-закріпаченного". Знаряддя праці зостались немодерними, нові технології впроваджувалися дуже мляво, та й населення, що було у неволі поміщиків, більше думало про волю та повстання, ніж про гарний вигляд села на Україні.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(120-X):12=8 помогите сделать
Ответить
Информатика
3910 возвести в 2,3,8,16 степени исчисления
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА! Нужно преобразовать глаголы в скобках в Present Perfect или Past Simple, в зависимости от контекста. 13. The bell (to ring...
Ответить
Математика
На одном складе 540 кг муки а на другом 720 . муку рассыпали в пакеты. на первом складе получилось на 60 пакетов меньше. сколько пакетов муки загот...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! 1.Назови глаголы исключения, которые относятся к 1 спряжению . 2. В каких формах глагола пишется Ь знак? Приведи примеры 3. ...
Ответить