Як змінився вигляд українських міст і сіл протягом першої половини xix

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Міста: у 20-х роках ХІХ ст. в Україні почався промисловий переворот. Вигляд міст починав змінюватися з "міста із мануфактурами та цехами" на "місто індустріальне". Населення міста швидко змогло пристосуватись до індустріалізації, хоч іноді цей не виправдовувало усіх сподівань міщан: мала зарплата, нестача робочих міст і т.д. Село: село не перевтілилося у щось більше, ніж "аграрно-сировинний додаток міста і країни". Індумтріалізація ранньго ХІХ ст. майже не зачіпала провідні галузі на селі, отже там зберігся вигляд " села аграрно-закріпаченного". Знаряддя праці зостались немодерними, нові технології впроваджувалися дуже мляво, та й населення, що було у неволі поміщиків, більше думало про волю та повстання, ніж про гарний вигляд села на Україні.