(120-X):12=8 помогите сделать
Математика
(120-X):12=8 помогите сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*12=96 Х= 96 (120-96):12=8
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