Выберите правильно утверждение 1) семяпочка это видоизмененный микроспорангий 2) появление крылатых плодов это ароморфоз в эволюции цветковых растений 3) всемяпочка верно
Биология
Выберите правильно утверждение 1) семяпочка это видоизмененный микроспорангий 2) появление крылатых плодов это ароморфоз в эволюции цветковых растений 3) всемяпочка верно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно 1)семяпочка это видоизмененный спорангий
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