Выберите правильно утверждение 1) семяпочка это видоизмененный микроспорангий 2) появление крылатых плодов это ароморфоз в эволюции цветковых растений 3) всемяпочка верно

Биология

Выберите правильно утверждение 1) семяпочка это видоизмененный микроспорангий 2) появление крылатых плодов это ароморфоз в эволюции цветковых растений 3) всемяпочка верно

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