Составь 1) предложение в повелительной форме а 2) в форме 2 лица Слова смешить спеш??ть разъяснить

Русский язык
Составь 1) предложение в повелительной форме а 2) в форме 2 лица Слова смешить спеш??ть разъяснить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) быстро иди и уберись в комнате! 2)он уже пошёл и убирался в комнате.
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