Докажите справедливость равенстнва
Математика
Докажите справедливость равенстнва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под корнем применяем формулу квадрат суммы.
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