Докажите справедливость равенстнва

Математика
Докажите справедливость равенстнва
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под корнем применяем формулу квадрат суммы.
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