lt;pgt;Саша принёс 6 морковок,а Оля 4.Они отдали 8 морковок кроликам.Сколько морковок у них осталось?lt;/pgt;условие к задачи

Математика
lt;pgt;Саша принёс 6 морковок,а Оля 4.Они отдали 8 морковок кроликам.Сколько морковок у них осталось?lt;/pgt;условие к задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+4=10 морковок у Саши и Оли 10-8=2 морковки Ответ: у Саши и Оли осталось 2 морковки.
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