lt;pgt;составь по краткой записи задачу и реши её.Было?Продади-7м, Осталось-9м

Гость: Гость:

Задача: В магазине было неизвестное количество метров обоев. Продали 7 метров. Осталось 9 метров. Вопрос: сколько метров обоев было всего в магазине? 1) 7+9 = 16 (м) Ответ: в магазине было 16 метров обоев.