lt;pgt;в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней все взрослые мужчины э??ого племени собрались на охоту, 50 женщин и детей отправились в лес собирать плоды, а десяток детей и столько же стариков остались в пещере...

Математика

lt;pgt;в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней все взрослые мужчины э??ого племени собрались на охоту, 50 женщин и детей отправились в лес собирать плоды, а десяток детей и столько же стариков остались в пещере. сколько взрослых мужчин было в этом племени?lt;/pgt;

Автор: Гость