lt;pgt;в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней все взрослые мужчины э??ого племени собрались на охоту, 50 женщин и детей отправились в лес собирать плоды, а десяток детей и столько же стариков остались в пещере...
Математика
lt;pgt;в одном древнем племени было 100 человек. в один из дней все взрослые мужчины э??ого племени собрались на охоту, 50 женщин и детей отправились в лес собирать плоды, а десяток детей и столько же стариков остались в пещере. сколько взрослых мужчин было в этом племени?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+10=20-стариков и детей осталось в пещере. 100-50-20=30-взрослых мужчин было в этом племени
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