-3b+7a-10a;(3x-5)-(-2x+7);-2*(2,5m-1)+3*(m-4);7a-5b-5a+8b;2*(3x-n)-9(m-2n) решить до конца СРОЧНО!!!!!!! НА СЕГОДНЯ

Математика
-3b+7a-10a;(3x-5)-(-2x+7);-2*(2,5m-1)+3*(m-4);7a-5b-5a+8b;2*(3x-n)-9(m-2n) решить до конца СРОЧНО!!!!!!! НА СЕГОДНЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3b+7a-10a=-3b-3a; -2×(2,5m-1)+3×(m-4)=-5m+2+3m-12=-2m-10; 7a-5b-5a+8b=2a+3b; 2×(3x-n)-9×(m-2n)=6x-2n-9m+18n=6x+16m+9m.
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