-3b+7a-10a;(3x-5)-(-2x+7);-2*(2,5m-1)+3*(m-4);7a-5b-5a+8b;2*(3x-n)-9(m-2n) решить до конца СРОЧНО!!!!!!! НА СЕГОДНЯ

Математика

-3b+7a-10a;(3x-5)-(-2x+7);-2*(2,5m-1)+3*(m-4);7a-5b-5a+8b;2*(3x-n)-9(m-2n) решить до конца СРОЧНО!!!!!!! НА СЕГОДНЯ

Автор: Гость