По какому признаку делят растения семейства((

Биология
По какому признаку делят растения семейства((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однодольные и двудольные  Однодольные: 1 - злаки 2 - лилейный  Двудольные:  1 - крестоцветные  2 - бобовые 3 - пасленовые 4 - сложноцветные  5 - розоцветные 
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