По какому признаку делят растения семейства((
Биология
По какому признаку делят растения семейства((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однодольные и двудольные Однодольные: 1 - злаки 2 - лилейный Двудольные: 1 - крестоцветные 2 - бобовые 3 - пасленовые 4 - сложноцветные 5 - розоцветные
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