lt;pgt;задача по математике 4 класс: В Академии, Колледже и Лицее учатся 8658 студентов.Сколько студентов учатся отдельно в Академии, Колледже и Лицее, если в Академии и Колледже учатся 5087 студентов, а в Колледже и Лицее учат...

Математика
lt;pgt;задача по математике 4 класс: В Академии, Колледже и Лицее учатся 8658 студентов.Сколько студентов учатся отдельно в Академии, Колледже и Лицее, если в Академии и Колледже учатся 5087 студентов, а в Колледже и Лицее учатся 4756 студентов?lt;/pgt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8658-5087=3571(студент)-в лицее; 4756-3571=1185(студентов)-в колледже; 5087-1185=3902(студента)-в академии
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