lt;pgt;задача по математике 4 класс: В Академии, Колледже и Лицее учатся 8658 студентов.Сколько студентов учатся отдельно в Академии, Колледже и Лицее, если в Академии и Колледже учатся 5087 студентов, а в Колледже и Лицее учат...

Математика

lt;pgt;задача по математике 4 класс: В Академии, Колледже и Лицее учатся 8658 студентов.Сколько студентов учатся отдельно в Академии, Колледже и Лицее, если в Академии и Колледже учатся 5087 студентов, а в Колледже и Лицее учатся 4756 студентов?lt;/pgt;

Автор: Гость