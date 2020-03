Помогите пожалуйста 5-6 предложений ,почему люди занимаются спортом ю,на английском,с переводом

Гость: Гость:

People do sports because they want to keep fit.(люди занимаются спортом потомучто хотят быть в хорошей форме) People get a lot of new emotions when they are doing sports( получают много новых эмоций) People do sports because it is good fot health(хорошо для здоровья) Sport helps to fight with stress(спорт помогает бороться со стрессом) Sport is a wonderful kind of hobby( спорт это отличный вариант хобби)