Помогите сделать перевод плиз

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Помогите сделать перевод плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теперь Аня хочет видеть доктора очень сильно.                                       Она хочет видеть его маленькую чёрную сумку.                                       Когда доктор пришёл,Аня сказала: Здравствуйте доктор!Рада вас видеть.Где ваша маленькая чёрная сумка?Что у вас в ней?Могу ли я посмотреть что в ней,пожалуйста?                                                              Вот это. сказал доктор и дал Ане его сумку.И ты открой свой рот доктор сказал Ане.                                                                                         Аня открыла свой рот.                                           Хорошая девочка!Теперь я знаю почему ты больна.Ты любишь есть много мороженого.Что делать я скажу и...
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