Помогите сделать перевод плиз

Гость: Гость:

Теперь Аня хочет видеть доктора очень сильно. Она хочет видеть его маленькую чёрную сумку. Когда доктор пришёл,Аня сказала: Здравствуйте доктор!Рада вас видеть.Где ваша маленькая чёрная сумка?Что у вас в ней?Могу ли я посмотреть что в ней,пожалуйста? Вот это. сказал доктор и дал Ане его сумку.И ты открой свой рот доктор сказал Ане. Аня открыла свой рот. Хорошая девочка!Теперь я знаю почему ты больна.Ты любишь есть много мороженого.Что делать я скажу и...