Усиление крепостничества в царствование Екатерины 2

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Екатерина не имела законных прав на престол, в результате она проводила продворянскую политику, т.к. дворяне были опорой самодержавия, а Екатерина не желала очередного дворцового переворота. Поэтому эпоха Екатерины-это расцвет крепостного права. В 1765- раззрешение ссылать крестьян не только в Сибирь, но и на каторгу. Крестьянам не разрешалось жаловаться на помещика. Екатерина активно раздавала государственных крестьян дворянам.Екатерина в 1785 г издала "Жалованную грамоту" дворянству. Тем самым подтвердив все их привилегии и манифест о вольности дворянской. Расходы на армию возлагались на крестьян. В составе Уложенной комиссии не были ни одного представителя крестьянства. Крестьян перенселяли в Новороссию, насильно, чтобы они осваивали территорию. Более того, армия в основном состояла из крестьян. Поэтому,все успехи екатерины 2 во внешней политике были заслугой талантливых полководцев и крестьянской армии.Причем быт солдат был не самым лучшим, а по манифесту 1762 г. дворяне вообще были освобождены от службы и все военные тяготы были возложены на крестьян. Поэтому, политика в интересах дворян не могла не вызвать протеста крестьян (Восстание Пугачева). А век Екатерины-это расцвет крепостничества