Уравнения: х:10=-1 100:х=-5 3х*5=-75 75:5х=-3 -115*х=-345 0:х=5 -1:х=-1 1*(-х)=0 Пожалуйста помоги??е решить!

Гость: Гость:

А) 1) 1/10х=-1 2)х=-1:1/10 3)х=-1•10/1 4)х=-1•10 х=-10. б) 1)100/х=-5 2)100/-5=х 3)-20=х х=-20. в) 1)15х=-75 2)х=-75:15 х=-5. г) 1)15х=-3 2)х=-3:15 х= -0.2 д) 1)х=-345:115 х=-3. е)Нет решения. ё) 1)-1/х=-1 2)1/х=1 3)1/1=х х=1. ж) 1)-х=0 х=0.