Надо просто написать, график который параллелен графику функции?
Математика
Надо просто написать, график который параллелен графику функции?
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