Надо просто написать, график который параллелен графику функции?

Математика
Надо просто написать, график который параллелен графику функции?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В какой именно задаче???
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пять римских цезарей сменяя друг друга правили римом в следующие годы ОКТАВИАН ??ВГУСТ 27Г. до н.э. - 14г. н.э. ТИБЕРИЙ 14 г. - 37г. Калигул...
Ответить
Литература
Идеи рассказа Васюткино озеро!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
70:(5/8+5/6)+(3 1/9-1/3)*(3/10)2ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста выполнить синтаксический разбор предложения:Песни жаворонк??в снова зазвенели в вышине.
Ответить
Алгебра
Является ли функция чётной или не нечетной y = 6x3 - x7?
Ответить