Помогите с дз по обществу. Заранее огромное спасибо . Какое дело ты предпрчел бы начать ? Проанализируй процесс его оформления и возможные риски. Общество 8 класс

Обществознание
Помогите с дз по обществу. Заранее огромное спасибо . Какое дело ты предпрчел бы начать ? Проанализируй процесс его оформления и возможные риски. Общество 8 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распространение рекламных объявлений менее рискованный и самый выгодный, на мой взгляд, бизнес для подростка. Не нужно вкладывать первоначальный капитал, а просто раздавать рекламу. Причем не важно какое количество листовок ты раздашь, оплата почасовая. При этой работе ты точно можешь рассчитать, сколько ты получишь в день.Доставка на дом газет и журналов достаточно хлопотное дело, а оплата фиксированная.Или, например, изготовление рамок для картин, здесь требуется первоначальный взнос и определенные навыки. Не все подростки могут этим заниматься, поэтому здесь присутствует определенный риск.Я бы остановилась на первом, более надежном способе заработка, раздаче листовок.

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