Почему переночевал суффикс е

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Почему переночевал суффикс е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, там суффикс не -е-, а суффикс -ева-. <br />пере-приставка<br />-ноч-корень<br />-ева-суффикс<br />-л суффикс<br />окончание нулевое<br />переночева- основа После ч пишется е, так как ударение не падает на суффикс.
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