Почему переночевал суффикс е

Гость: Гость:

Я думаю, там суффикс не -е-, а суффикс -ева-. <br />пере-приставка<br />-ноч-корень<br />-ева-суффикс<br />-л суффикс<br />окончание нулевое<br />переночева- основа После ч пишется е, так как ударение не падает на суффикс.