Луч BD делит прямой угол ABC на два угла,один из которых в 2 раза больше другого,найди??е образовавшиеся углы.

Геометрия

Луч BD делит прямой угол ABC на два угла,один из которых в 2 раза больше другого,найди??е образовавшиеся углы.

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