Луч BD делит прямой угол ABC на два угла,один из которых в 2 раза больше другого,найди??е образовавшиеся углы.
Геометрия
Луч BD делит прямой угол ABC на два угла,один из которых в 2 раза больше другого,найди??е образовавшиеся углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2x=90 3x=90 x=90÷3 x=30 30×2=60
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