Луч OC делит угол АОВ на два угла Найдите угол COB если угол AOB 78 градусов а угол AOC на 18 градусов меньше угла BOC

Геометрия
Луч OC делит угол АОВ на два угла Найдите угол COB если угол AOB 78 градусов а угол AOC на 18 градусов меньше угла BOC
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