Луч OC делит угол АОВ на два угла Найдите угол COB если угол AOB 78 градусов а угол AOC на 18 градусов меньше угла BOC

Геометрия

Луч OC делит угол АОВ на два угла Найдите угол COB если угол AOB 78 градусов а угол AOC на 18 градусов меньше угла BOC

Автор: Гость